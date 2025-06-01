Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında yüzde 50 hibeli ekipman desteği alan üreticiler, yetiştirdikleri çileklerin hasadına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin tarımsal üretim potansiyelini artırmak için önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

“Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında çiftçilere çilek bahçesi tesisi kurmaları için yüzde 50 hibeli çilek fidesi, malç naylonu, damla sulama borusundan oluşan malzeme desteği sağlandı. Yetiştirilen çileklerin verimindeki artış, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İLK ÇİLEK HASADI BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırması meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Büyükşehir’in, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” ile çiftçilere çilek bahçesi tesisi kurmaları için yüzde 50 hibeli malzeme ve ekipman desteği sağlıyor. Destekten yararlanan üreticiler, yetiştirdiği çileklerde ilk hasat mesaisine başladı.

Projeden yararlanarak Karamürsel Akçat Köyü’nde çilek üretimine başlayan çiftçi Ali Öztürk, ”Çilekte kalitenin adresi Akçat Köyü, çıkın gelin. Tüm çilek severleri bu eşsiz tadı yerinde görmeye ve tatmaya bekliyoruz” dedi.

Çilekte ilk hasada başladıklarını belirten Öztürk, ürünlerin kaliteli ve verimli olduğunu anlatarak, “Hasada güçlü başladık. 5 bin kök yapacaksak verilen sera desteğiyle ekim alanımızı 10-15 bin kök yapıyoruz. 5 ton üreteceksek 10-15 ton üretiyoruz. Mesela ben bu çilek işini 2-3 yıldır yapıyorum. Büyükşehir’in bu desteklerini duyduktan sonra bu işi yapmaya karar verdim. Gayet güzel yapıyoruz. Büyükşehir’deki yetkililer sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar, ne zaman gitsek elimizi boş çevirmiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“OCAK AYINA KADAR ÜRÜN ALIYORUZ”

Çileğin Mart ayında temizliğini yaptıklarını ve Mayıs’ta da ilk hasada başladıklarını aktaran çiftçi Ali Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Albion yediveren çileği yetiştiriyoruz. Havanın durumuna göre ocak ayına kadar üretim yapabiliyoruz. Daha önce seramız yoktu, kar yağınca çilekler çürüdü, bozuldu. Büyükşehir Belediyesi’nin ayrıca verdiği yüzde 50 hibeli sera desteğinden de yararlandık. Bu sene serada yetiştiriyoruz. İnşallah artık kaybımız olmayacak. Serada yetişen çilek kaliteli ve verimli oldu. Çileklerimizin sulamasını da Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin bize sağlamış olduğu sulama barajımızdan sağlanan sulama kanallarından yapıyoruz. Başta Tahir Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyerek, çilek severleri eşsiz tadı yerinde görmeye ve tatmaya davet etti.