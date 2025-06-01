SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesicankurtaran ekiplerinin kuzey sahillerinde “hayat mesaisi” 1 Haziran Pazar günü itibarıyla başladı.

Vatandaşın can güvenliğini sağlamak ve bölgede huzuru temin etmek, turizme en güçlü desteği sunmak için güçlü bir cankurtaran ekibi kuran Büyükşehir Belediyesi, 10 haftalık zorlu görev için tüm planlamalarını tamamladı. Sakarya'da cankurtaranların, sezon boyunca 46 cankurtaran kulesi, 7 jetski, 1 zodyak bot ve 2 ATV ile vatandaş hayatı için mücadele vereceği öğrenildi.

46 CANKURTARAN KULESİ, 75 KİŞİLİK EKİP

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kurulan 46 cankurtaran kulesinde toplamda 72 cankurtaran pür dikkat bir şekilde nöbete başladı.Yaz sezonunda yüz binlerce yerli ve yabancı turistin tatil gözdesi olan kuzey sahillerinde sezonun startı Karasu Cankurtaran Merkezi’nde yapıldı.Sezonun açılış programına Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet’in yanı sıra Karasu Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Karakaş ve Muhammet Gençbay da katıldı.

Cankurtaranların15 Eylül Pazartesi gününe kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında görevde olacağını ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, “Bu sezon hiç kayıp vermemek için sıkı bir şekilde çalışacağız. Karadeniz sahil şeridimiz boyunca toplamda 46 tane cankurtaran güvenlik kulemizde 75kişilik ekibimiz, her türlü vakaya karşı tedbirlerini aldı. Bizler ‘Güvenli Sahil Sakarya’ imajını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.