Sincan Başkent OSB’de KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan her şirkete gereken desteği verdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alagöz Holding, 500 milyon dolara varan yatırımlarla bine yakın insanımızı istihdam sağlıyor. Biz de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan her şirketimize olduğu gibi Alagöz Holding’e gereken desteği veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hepatit A aşısı üretim tesisinin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını da söyledi. Ayrıca, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanının olduğu fabrikanın en son teknoloji ile donatıldığını, toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahası ile KeyVac’ın üretmeyi planladığı diğer aşılarda da inşallah öncü bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Koronavirüs döneminde yaşananların aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu gösterdiğini vurdulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu süreci hükümetin aldığı önemli kararlar ve tedbirler sayesinde başarıyla yönettiğini bildirdi.

Yaşanan pandemi sürecinde hiçbir vatandaşın çaresiz bırakılmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide farklı destek paketleri ile iş dünyamızın ve çalışanlarımızın yanında olduk. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımları atmaktan uzak durduk. Bunun yanında salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği vererek insanlık görevimizi yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen salgından zayıflayarak değil güçlenerek ve dostlarının sayısını artırarak çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu başarıda katkısı bulunan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimizi, kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Hepatit-A aşısı, Hepatit A virüsünün neden olduğu hastalığın önlenmesinde kullanılan inaktif aşıdır. 2012 yılından bu yana aşı genel bağışıklama programında yer alıyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak 18’inci ve 24’üncü ayların sonunda olmak üzere her çocuğa, iki doz uygulanıyor. Ayrıca kronik karaciğer hastalığı ve pıhtılaşma bozukluğu olanlarla risk grubunda olan birçok insanımız aşılanıyor" sözlerini kullandı.

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısının artık dünya standartlarında ülkemizde de üretileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten dördüncü ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu önemli tesisle birlikte Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ayrıca bu alanda ülkemiz ileri teknolojiye ve yetişmiş insan kaynağına kavuşacaktır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız bir dönemde hizmete giren KeyVac üretim fabrikasının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, birikimimizi, vizyonunu Türkiye Yüzyılı emrine veren siz kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, üretimleriyle, istihdamlarıyla, Türkiye’yi büyütme davamıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Fuat Oktay, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zehranur Aydemir, Asuman Erdoğan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.