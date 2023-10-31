Bursa Emniyet Müdürlüğü, narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına karşı başarılı bir operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyona, çevik kuvvet, KOM, narkotik, güvenlik, TEM ve trafik denetleme şube müdürlükleri ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Bu kapsamlı operasyon sırasında, toplam 673 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı ve bu süreçte üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 6,55 gram metamfetamin ve 42,91 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon sırasında toplam 341 araç sorgulanırken, 9 araç sürücüsüne toplamda 54 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.

Bursa Emniyeti, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 'Huzur' uygulamalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.