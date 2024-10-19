Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den gelen mültecilere Türkiye’nin her zaman kapılarını açık tuttuğunu vurguladı. Bu bağlamda, Lübnan'dan gelen mültecilere yönelik de aynı yaklaşımın sergileneceğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin mültecilere karşı insani bir sorumluluk taşıdığını ve savaşın yarattığı zorluklar karşısında her zaman yardım elini uzatmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye’nin bölgedeki istikrarı sağlamak ve insanları korumak adına önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve onlara güvenli bir yaşam sunulması için uluslararası toplumun da destek vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığını yineledi. Savaş dönemlerinde insanların hayatlarının zorlaştığını ve bu nedenle Türkiye'nin kapılarının Lübnan’dan gelen mültecilere de açık olacağını söyledi. Bu şekilde, ülkemizin insanlık onurunu korumak ve acı çekenlere yardım etmek için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.