Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı İbrahim ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ayrı ayrı telefonda görüştüğünü duyurdu.

Başkanlıktan aktarılan habere göre görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındığı belirtildi.

Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ile yaptığı görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde Malezya Başbakanı İbrahim ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.