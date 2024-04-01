Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları veren rabbime hamdediyorum.

Tüm Müslümanların Ramazanı Şerif'ini tebrik ediyorum. Gazzeli kardeşlerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun. 31 Mart seçimlerini demokrasimize yakışan olgunlukla tamamladık. Seçim atmosferine gölge düşürecek hadise yaşanmadı. Doğu ve Güneydoğu'da bölücü örgütün kölelerinin vatandaşa baskı ve hakaretine şahit olduk. Vatandaşımızın sağ duyusu sayesinde Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispat etti. Seçimler demokrasilerin en kritik günleridir. Millet sözünü sandık yolu ile söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığı ile yapar.

Dik duracağız dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil bir dönüm noktasıdır. 31 Mart seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırdı. Bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir. 85 milyonun tamamıdır. Seçimde kazanan adaylardan önce milletimiz olmuştur. Uğruna ağı bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Bu yolu beraber yürüyeceğiz. Burada siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Mesai harcayan seçim kurullarımıza, görevlilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Siz kardeşlerime ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. Belki de sahura kadar evde dertleşeceksiniz, sahurla beraber yarın okullar tatil. Yola devam edeceğiz. Sonuçların şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başararak geldik, bundan sonra da başararak yola devam edeceğiz.

Ben sizlere inanıyorum ve bu yolda kazanarak devam edeceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçimde umduğumuz sonucu alamadık. Bu seçim sınavına da yoğun hazırlandık. AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Uyum içinde, özveri ile çalıştık. Biz de son 2 aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Oralarda mitingler yaptık. Halkımızla bütünleştik, kucaklaştık. Her olanda bir hayır vardır.

Son 2 ayı dolu dolu geçirmeye gayret ettik. Tüm illetimize teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz sayın Bahçeli'ye, tüm MHP'li kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi parti genel başkanlarına minnettarlığımı ifade ediyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş bir kadroyuz.

Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boytun eğmekten geri durmadık. Başkanları, muhtarları, azaları ayrı ayrı kutluyorum.

Tüm yöneticilere şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde destekleyeceğiz. Millet kararını vermiştir. YSK önümüzdeki günlerde kesin sonucu açıklayacaktır. Biz de partimizin organlarında 31 mart neticelerini değerlendireceğiz, özeleştirimizi yapacağız. Sandık sonuçları bize irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazlı bu gerilemenin nedenini masaya yatıracağız. Sorunları tespit edip gerekli müdahalelerde bulunacağız.