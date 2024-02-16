Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha göstermiştir. Biz de önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar sakın ha bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Biz bizimle bir olan iri olan diri olan kardeş olanlarla beraber yürüdük bundan sonra da onlarla beraber yürüyeceğiz. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere hizmete ihtiyacı var.

Bizim şu anda Cumhur İttifakı'mız var AK Parti'miz var. Üyesi olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir.

Hayat pahalılığı ile mücadele hepimiz için oldukça zorlu geçiyor. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz.

Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz.'