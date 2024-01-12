Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, "Pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde cuma namazını kıldı. Erdoğan’a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Namaz sonrası Erdoğan basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Yerel seçimlerde adayların açıklanması hakkında Erdoğan, "Pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle yine pazar günü Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu’nda bu toplantımızı yapıp, yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını inşallah yapacağız. Bugün yine il merkezimizde İstanbul’umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün, yarın devam ettireceğiz. Konuyu henüz planladık, planlayıp yola çıkacağız" diye konuştu.

"İnanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz? Arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir? Bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey ile dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin’de Büyükşehir olarak şu anda Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek Büyükşehir adayı noktasında, gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar ve diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Ve çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok çok güçlü. El ele vererek çalışmalarını sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kızıldeniz’i bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler"

ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırılarına ilişkin Erdoğan, “Orantılı bir eylem söz konusu değil, yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika, aynı şekilde İsrail, Filistin’de de yapmakta. İran, tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabi şu anda Kızıldeniz’i, malum bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika’ya karşı gerek İngiltere’ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgelerdir ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır"

İsrail’e açılan soykırım davasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey’de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı’nın adaletine de inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabi savunmadan falan bahsediyor, nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin’e karşı ayın 7’sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin orada sadece Filistinliyi öldürdüler, şehit ettiler. Biz de alabildiğimiz kadarını çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz. Önümüzde bunların hepsini görüyoruz. İsrail kimi aldatacak ya? Bir defa, Netanyahu’nun artık kaçacak deliği yok, savunacak hiçbir imkanı yok. Ben Cumhurbaşkanı Herzog’u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Son zamanlarda o da Netanyahu’ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan’a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan’ı sözlü saldırıyla bitiremezler, çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Hakkın yanındayız, mazlumların yanındayız ama onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Sonucun da ben iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti" dedi.