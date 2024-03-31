31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım... Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum..."