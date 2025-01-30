Erdoğan, "Kimse kendini hukukun üstünde göremez. Türk yargısına kimse ayar veremez" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde konuştu.

"Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaleti diğer her şeyden üstün gören, onu devletin temeline yerleştiren bir geleneğin bugünkü temsilcileri olduğunu belirterek, "Zulüm ile adaletin bir arada bulunduğu tek bir nokta dahi yoktur" dedi.

Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni https://t.co/I6scLRo6Zj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 30, 2025

Konuşmasında, yargının işleyişine yönelik eleştirilerin nezaket kuralları çerçevesinde yapılabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıya müdahale etme ya da itibarını zedeleme girişimlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

"Yargıya parmak sallamak, görevini yapan hukuk insanlarını tehdit etmek, asla yol kabul etmediğimiz bir tutumdur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin her zaman halkın hakkını teslim etmek olduğunu bir kez daha yineleyerek, yeni göreve başlayacak hakim ve savcılara başarılar diledi.

Erdoğan ayrıca Adliye Teşkilatı'na sirayet eden FETÖ virüsünü atılan kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizlediklerini ve temizlemeye de devam ettiklerini söyledi.

Herkesin yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle, uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellef olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut binalarımızın fiziki ve teknik altyapısını tamamen yeniledik. Ağır iş yükü baskısı altındaki mahkemeler teşkilatını güçlendirdik. İstinaf yargısıyla iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçtik. Yargı mensubu ve personel sayılarını artırdık. Adliye teşkilatımıza sirayet eden FETÖ virüsünü attığımız kararlı adımlarla bünyeden önemli ölçüde temizledik ve temizliyoruz. Milletimizin talepleri ve değişen şartlara göre adalet sistemimizi sürekli güncelliyor, eksiklerini gideriyor, tıkanan noktaları açıyoruz. Güven veren bir adalet sisteminin inşası için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmanın gayretindeyiz" diye konuştu.

Tören, bin 75 yeni yargı mensubunun görev yerlerinin belirlenmesiyle sona erdi.