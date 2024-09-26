Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'deki Türkevi'nde gazetecilere bilgi verdi. New York ziyaretinin başarıyla sona ereceğini ve öğleden sonra gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerle programlarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Erdoğan, geçen cumartesi gününden bu yana oldukça yoğun bir programları olduğunu, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitabın yanında birçok temas gerçekleştirdiklerini, muhtelif etkinliklere iştirak ettiklerini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde 22 Eylül günü düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, “Aynı günün akşamında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel akşam yemeğine iştirak ettik. Türk-Amerikan toplumunun ülkemizin çıkarlarını savunma noktasında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. TAİK'in düzenlediği 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Amerikan iş çevreleriyle istişarelerde bulunduk. Amerikalı girişimcilere ülkemizin sunduğu yatırım fırsatlarını anlattım. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemine dair yol haritasını kendileriyle paylaştık. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci, en fazla ithalat yaptığımız beşinci ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Toplam 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize iyi bir planlamayla ulaşabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.