BRICS Zirvesi'ne katılma üzere Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınayarak, “BRICS Zirvesi genişletilmiş liderler zirvesine davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Taziye dilekleriniz için teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarının 3+3 bölgesel işbirliği platformu vesilesiyle geçtiğimiz Cuma İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık siz değerli dostumu da en kısa sürede Türkiye'de görmek istiyorum. Banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar devam ediyor. Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla hazine ve maliye bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Rusya ile ticarette yaptırım kapsamında olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatı için de iki ülkenin ticaret bakanlıklarının da çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.



“TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ileterek, “Değerli meslektaşlarımız, sizleri Kazan'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ancak başlamadan önce terör saldırısıyla ilgili taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Türkiye'de terör saldırısı yaşandığı bildiriliyor. Bu konu ile ilgili tutumumuzu biliyorsunuz. Sebebi ne olursa olsun bu türden her türlü eylemleri kınıyoruz” dedi.



"Doğal gaz merkezi üzerinde çalışmalar devam ediyor"

Bugünkü toplantının çok önemli olduğunu belirten Putin, “Ticari ve ekonomik işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Geçen sene ticaret hacmimiz 55 milyar dolardı. Bu yılın ilk 8 ayında yüzde 6,2 artış gösterdi. Türk iş dünyası da burada makine ve otomotiv sanayisine önemli yatırımlar yaptı. Geçen sene boru hatları üzerinde 20,5 milyar metreküp doğal gaz sevk edildi. Doğal gaz merkezi üzerinde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalarında sürdüğünü ifade eden Putin, “İnanıyoruz ki önümüzdeki yılda ilk ünitede enerji üretimi başlayacak. Turizm alanında da önemli bir işbirliğimiz var. Geçen sene Türkiye'ye 6,3 milyon Rus turist gitti. Yüzde 27 civarında bir artış söz konusu. Bu yılın ilk 8 ayında 4,5 milyon turist gitti. Rakamlar bakımında Rusya ilk sırada yer alıyor. Afet bakanlıkları düzeyinde önemli işbirlikleri var. Uluslararası konularda da yakın işbirliği söz konusu. Yarın BRICS'e (toplantısına) katılacaksınız. Orta Doğu'daki pozisyonlarımıza bakıyoruz. Türkiye ve Rusya çok yakın. Kafkasya, Suriye ve Ukrayna konularında bilgilendirmeler yapacağım” dedi.