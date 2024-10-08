Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği Döner Kanat İHA, 2024 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde birincilik ödülüne layık görüldü. BTÜ ANTARES takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Öğrenciler, ayrıca iki farklı kategoride “En İyi Takım Ruhu Ödülü” kazanırken, başka bir takım ise Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisi’nde beşincilik elde etti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yarışmalara katılan ve ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, kurulan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü sayesinde öğrencilere akademik destek sunmaya devam ettiklerini belirtti. Rektör Çağlar, BTÜ takımlarının büyük başarılara imza atmaya devam edeceğini vurguladı.

Ödüllü Projelerin Detayları:

Döner Kanat İHA: ANTARES takımı, yapay zekâ ile sürü hayvanlarını yırtıcı hayvanlardan korumayı amaçlayan bu İHA’yı 18 aylık bir çalışmanın sonucunda geliştirdi. Proje, sürü hayvanlarının otlatılması sırasında yabani hayvanların saldırılarına karşı koruma sağlamayı hedefliyor.

Remind Takımı: Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Kategorisi’nde "En İyi Takım Ruhu Ödülü"nü kazanan bu proje, Alzheimer hastalarının bilişsel bozulmalarını VR tabanlı uygulama ile yavaşlatmayı amaçlıyor.

BTÜ BÜRKÜT Takımı: Uçan Araba Simülasyon Kategorisi’nde ödül alan bu proje, otonom uçuş algoritmaları ve stratejik kontrol sistemleri geliştirmeye odaklanarak geleceğin hava taşımacılığına yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

İKA Takımı: MATROBOT projesi ile Tarımsal İnsansız Kara Araçları Kategorisi’nde beşincilik elde eden takım, tarım arazilerindeki kültür bitkilerini tanımlayarak otonom seyir ve yabani bitki tespiti yapabilme yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.