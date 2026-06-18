Mutlak butlan davasında istinafın tedbir kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı fezlekeleri Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale etti. Özgür Özel ile Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Dosyaları sevk edilen isimler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğa

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Özel'den ilk yorum: Bağışıklığımız, aşımız var

Özgür Özel, hakkında TBMM Başkanlığına sunulan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dosyalara ilişkin, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var." dedi. Özel, Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin "Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi, aralarında sizin isminiz de var. Bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Özel, "Bizim ona bağışıklığımız, aşımız var" ifadesini kullandı.