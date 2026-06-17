CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yeşiltaş'ın görevden alınmasıyla birlikte Bursa İl Başkanlığı'na önceki dönem il başkanlarından Turgut Özkan'ın atandığı duyuruldu.

Kararın, MYK toplantısında alınan değerlendirmeler doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Nihat Yeşiltaş sosyal medya hesabından;

"Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı olarak disipline sevk edildiğimi butlan sözcüsünün yaptığı açıklamayla öğrendim. Verilen bu karar yalnızca şahsıma yönelik değildir; Bursa örgütünün iradesine, seçilmiş kadrolara ve parti içi demokrasiye yönelik siyasi operasyonun yeni halkasıdır. Partimizin seçilmiş yöneticilerini, örgütün alın teriyle göreve gelmiş kadrolarını disiplin sopasıyla hizaya getirmeye çalışanların aldığı son karar; hukukla, demokrasiyle ve parti gelenekleriyle açıklanabilecek bir karar değildir. Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahipleri gibi görenlerin ihraç mekanizmasını çalıştırmaları kabul edilemez. Geçicilikten kalıcılık üretmeye çalışanlar, öncelikle oturdukları makamların kaynağını sorgulamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, tarihi boyunca hiçbir zaman sarayların himayesinde büyümemiştir. Bu parti, baskılara karşı direnenlerin, bedel ödeyenlerin, zindanların ve demokrasi mücadelesinin partisidir. Hiç kimse, geçici yetkilerden güç devşirerek kendisini örgütün üstünde göremez. Bugün alınan kararların arkasında siyasi hesaplar olduğu açıktır. Ama bilinmelidir ki örgütü susturmanın ve parti içi demokrasiyi askıya almanın adı disiplin değildir. Bu anlayış Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, otoriter yapılara yakışır. Bizler, örgütümüzün hakkını savunduğumuz için, partimizin geleceğine sahip çıktığımız için, emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğumuz için suçlanamayız. Asıl sorgulanması gereken; yargı süreçleri sonuçlanmadan, parti tabanının iradesi hiçe sayılarak alınan dayatmacı kararlardır. Şunu herkes bilsin: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü makam odalarında değil, örgüt binalarında; atamalarda değil, üyelerin vicdanında; geçici yetkilerde değil, halkın desteğindedir. Partiyi kendi siyasi hesaplarının aparatı haline getirmek isteyenler bilmelidir ki CHP ne teslim alınacak bir kurumdur ne de korkutularak yön verilecek bir harekettir. Bu partinin tarihi, baskıya boyun eğmeyenlerin tarihidir. O tarih bugün de yaşamaktadır. Ve hiçbir geçici güç, hiçbir dayatma, hiçbir tasfiye girişimi örgütün iradesinden daha büyük değildir. Tarih gelip geçicileri değil, iradesine sahip çıkanları yazacaktır" açıklamalarında bulundu.