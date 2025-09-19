Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Kooperatiflerimizle Büyüyoruz” temalı Türkiye Kooperatifler Buluşması’na katılarak, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın tanıtım törenine iştirak etti.

İtalyan şef Danilo Zanna'nın da yer aldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan Danilo Zanna'ya "Turkuaz Kart"ını teslim etti. İlk "Turkuaz Kart" ise 2021 yılında iş insanı Steven Young'a verilmişti.

Turkuaz Kart Nedir?

"Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir.