Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır.

Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. Rabbimden 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaştırmayı niyaz ediyorum.

Kibir, gurur, çarşıda-pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz.

Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz, milletin derdiyle dertleneceğiz. Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Millete tavır alan bize tavır almıştır.

Hem eski Türkiye’yi hatırlatmak hem de hizmet ve eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir."