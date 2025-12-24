Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı TIR, aniden önüne geçen sürücü Sevil S.(61) yönetimindeki 16 ANM 336 plakalı karavan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole yuvarlandı.
Kaza sonucu karavanın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç