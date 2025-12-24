Kaza saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu Cerrah ışıklı kavşakta meydana geldi.

Cerrah Mahallesinden gelip kavşağa giren sürücü İsmail D.(50) yönetimindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Kürşat A.(26) yönetimindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç devrilerek yan yattı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki yolcular Ebru Ç.(34), Belinay Ç.(7), Batuhan Ç.(9), Emirhan Ç.(5) ve diğer araçtaki yolcu Mücahit G.(32) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.