Kaza saat 14.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre yolu Cerrah ışıklı kavşakta meydana geldi.

Ekran Görüntüsü 2025 12 24 152700Cerrah Mahallesinden gelip kavşağa giren sürücü İsmail D.(50) yönetimindeki 16 CFM 27 plakalı hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Kürşat A.(26) yönetimindeki 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 AAT 546 plakalı hafif ticari araç devrilerek yan yattı.

71Dbc3B5 B79F 4D34 Bc84 78Eca954810DKaza sonucu sürücüler ile 16 CFM 27 plakalı araçtaki yolcular Ebru Ç.(34), Belinay Ç.(7), Batuhan Ç.(9), Emirhan Ç.(5) ve diğer araçtaki yolcu Mücahit G.(32) yaralandı.

ÇömYaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

2B1609Af 5A0F 488F 8465 08E360444C83Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç