Konuşmasında, kuruluşundan bu yana sendikada görev almış herkesi kutlayan Erdoğan, Memur-Sen’in ilkeli ve çözüm odaklı sendikacılık anlayışını benimsediğini ifade etti. Zorlu dönemlerde sendikanın duruşunu koruduğunu vurgulayan Erdoğan, 6 Şubat depremleri başta olmak üzere afet ve kriz anlarında Memur-Sen’in milletin yanında olduğunu dile getirdi.

1 milyon 79 bin üyesiyle Memur-Sen’in uluslararası alanda da önemli bir konuma ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı, sendikanın gençlik yapılanması olan Genç Memur-Sen’in sosyal ve kültürel faaliyetlerini de takdirle andı. Erdoğan, Türkiye'nin kalkınması ve vatandaşların refahı için iktidara geldikleri ilk günden itibaren çalıştıklarını belirtti. 23 yıllık iktidar sürecinde birçok engelin aşıldığını, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak adına köklü adımlar atıldığını söyledi.

Kamu yönetiminde paradigma değişimine gidildiğini belirten Erdoğan, devlet ile millet arasındaki bariyerlerin kaldırıldığını, vesayet dönemlerinin izlerinin silindiğini kaydetti. Memur-Sen ile gerçekleştirilen diyalog süreci kapsamında kamu çalışanlarına yönelik birçok iyileştirmenin hayata geçirildiğini aktardı. 2002-2010 yılları arasında ilave derece uygulaması, 2011 ve 2013’te 280 bin, 2023’te ise 460 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesi gibi gelişmelerin altını çizdi.

Kamu görevlilerinin geçmişte maruz kaldığı baskıların da hatırlatıldığı konuşmada, yıllar boyunca ideolojik ayrımcılık ve inanç temelli kısıtlamaların yaşandığını belirten Erdoğan, bu süreçlerin artık geride bırakıldığını ifade etti. Bu kazanımların kalıcı hale gelmesi için yeni bir anayasa hedeflerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, ayrımcılığın tamamen ortadan kaldırılması için toplumsal iklimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Memur maaşlarına ilişkin gelişmeleri de paylaşan Cumhurbaşkanı, 2025 Ocak ayında yapılan zamlarla en düşük devlet memuru maaşının 43 bin 726 liraya ulaştığını söyledi. 2002’den bu yana en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 266 olduğunu belirtti. Ağustos ayında başlayacak olan 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerine işaret eden Erdoğan, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve genişletilmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi. 23 yıllık süreçte kamu sendikacılığı alanında yaşanan gelişmelerin bu duruşun bir göstergesi olduğunu ifade etti.