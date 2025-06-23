İnegöl’ün Mesudiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen yardımda, 1 tır dolusu soğan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Sabah saatlerinde mahalleye gelen 1 tır, kısa sürede büyük ilgi gördü. Soğanlar çuvallanarak mahalle sakinlerine tek tek dağıtıldı. Vatandaşlar, yapılan yardımdan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Yardımı gerçekleştiren kişinin ismi açıklanmazken, çevredeki vatandaşlar bu tür sosyal yardımların artmasını temenni etti.