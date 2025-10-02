AFAD, saat 14.55’te Marmara Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Marmaraereğlisi açıklarında kaydedilen sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Depremin ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Bu, büyük bir depremin habercisi midir? Sanmıyorum' ifadelerini kullanırken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, 'Her an büyük bir deprem olabilir. Er ya da geç gerçekleşecek. İstanbul’u depreme hazırlayın' uyarısında bulundu.

Büyük Bir Depremin İşaretçisi mi?

NTV’ye konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Okan Tüysüz, depremin Marmara Denizi içerisinde ve güneye yakın bir bölgede meydana geldiğini belirterek, 'Daha önce yaşadığımız 6,2 büyüklüğündeki depremden biraz daha uzakta bir noktada gerçekleşti' dedi.

Depremin konumunun zaman içinde farklı yorumlanabileceğini ifade eden Tüysüz, 'Marmara içinde birçok fay hattı bulunuyor, bunlardan birinin kırılmış olması muhtemel' diye konuştu.

Sarsıntının büyük bir depremin habercisi olup olmadığına ilişkin soruya ise, 'Bunun büyük bir depremin işaretçisi olduğunu düşünmüyorum. Bu depremin, ana fay hattının biraz güneyinde yer alan daha küçük bir fay üzerinde meydana geldiğini tahmin ediyorum' değerlendirmesinde bulundu.

"Bunlar Normal Depremler"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul’da da hissedilen Marmara depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin yerleşim alanlarına yakın bir noktada meydana geldiği için geniş bir bölgede hissedildiğini belirten Ersoy, "Bu tür depremler olağan. Hemen ardından büyük bir deprem beklemek iddialı bir yorum olur. Umarız bu da önceki benzer sarsıntılar gibi rutin seyrinde kalır" ifadelerini kullandı.

Artçı sarsıntıların olup olmadığının önemine dikkat çeken Ersoy, "Eğer artçılar görülürse, bu bölgedeki fayın aktif ve diri olduğunu gösterir" dedi.

Marmara’da beklenen büyük depreme dair de açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bu tür depremlerin büyük depremin enerjisini boşaltacağı yönündeki yorumlar bilimsel olarak doğru değil" şeklinde konuştu.

"Her An Büyük Bir Deprem Olabilir"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u deprem hazırlayın" dedi.

"Panik Yok"

"Büyük deprem beklentisini gösteren veri yok" diyen Prof. Dr. Osman Bektaş da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Ereğlisi depremi, 2012 yılında olan 5 büyüklüğündeki depremin olduğu yerde gerçekleşti. Tekirdağ Çukuru-Kumburgaz Çukuru fayın creep yaptığı, sürüklendiği bölgedir. Panik yok."