Erdoğan’ın talimatıyla, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) bünyesinde anayasa hazırlıklarıyla ilgilenecek özel bir komisyon kurulduğu belirtildi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, yeni anayasa çalışmalarında görev alacak bu ekipte; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile Efkan Ala, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ile Ali İhsan Yavuz ve Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1982 Anayasası’nın darbe dönemi izlerini taşıdığını vurgulayarak, görevlendirdiği hukukçuların bu izleri ortadan kaldıracak çalışmalara başlayacağını ifade etti.