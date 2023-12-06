Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

YEREL SEÇİM MESAJI

Yaklaşık 5 yıldır bir fetret devri yaşayan muhalefetin yönetimindeki belediyeleri inşallah gerçek belediyecilikte buluşturacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütüne baskıyı artırdık. Bölücü terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Tel Rıfat başta olmak üzere teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

İKLİM KRİZİ

İklim krizi gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirsek etkilerini de o kadar hızlıca ortadan kaldırabiliriz. 8 milyar insanın hayatını etlkileyen iklim krizinin nedeni kontrolsüz büyüyen Batılı ülkelerdir. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Net sıfır emisyon hedefine 2053'te ulaşacağız.

ENFLASYONLA MÜCADE

Hem içerde hem de küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflere doğru yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz.

Hiçbir geçici sıkıntı hiçbir karanlık oyun bize engel olamayacak. günlük haytatki sıkıntıları aşarak karamsarlıkları darmadağın ediyoruz. enflasyonu da yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz.

2023'ün ilk 9 aylık döneminde yüzde 4,6'lık büyüme kaydettik. Kaliteli ve sürdürüelebilir büyüme hedefimizde en küçük bir sapma yoktrur.

ÇALIŞANLARA 5 BİN TL İKRAMİYE

Çalışan emeklilere de 5 bin TL'yi süratle hesaplarına yatıracağız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Bizim safımız yalnızca bükülmez kolu ile hakkın yanı olabilir. Gazze'de öldürülen binlerce masumun yanında olmak için derin felsefi gerekçeleri aramaya da gerek yoktur.

İsrail elbette hesap verecek. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum.