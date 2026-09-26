Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, bu yıl da geliştirdikleri yerli ve millî projelerle zorlu eleme süreçlerini geride bırakarak farklı kategorilerde finale kalma başarısı gösterdi. Açıklanan final sonuçlarına göre BUÜ’nün yetenekli öğrenci toplulukları ve takımları, insansız hava araçlarından yapay zekaya, otonom sistemlerden biyoteknolojiye kadar geniş bir yelpazede üniversiteyi finallerde temsil edecek.

14 takım 12 farklı kategoride yarışacak

TEKNOFEST yönetimi tarafından açıklanan finalistler listesinde BUÜ’nün 14 takımı yer alıyor. 12 farklı kategoride mücadele edecek takımlar en iyi olabilmek için hünerlerini sergileyecek. BUÜ’den Sema Aviation Takımı, YZT - ARTIN, YZT - MEVZUU, DEMETAL - YZT, YZT - TALOS, YZT - PATİSİM, Patholia, UniS, KAPSÜL KIRLANGIÇ, BoviSpark-12, NanoQuadLM, Kırlangıç, Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu ve Uludağ Elektromobil takımlarının finallerde yer alacağı organizasyonda BUÜ ekipleri; Savaşan İHA, Havacılıkta Yapay Zeka, Yapay Zeka Dil Ajanları, Robotaksi Otonom Araç (Özgün), Robotaksi Otonom Araç (Hazır), Robotaksi Binek Otonom, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve İnovasyon Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, Hareketli Uydu Terminali ve Elektromobil kategorilerinde boy gösterecek.

Rektör Yılmaz’dan tebrik mesajı

BUÜ’lü gençlerin TEKNOFEST finallerinde elde ettiği bu büyük başarıyla iftihar ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "BUÜ olarak, ülkemizin Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ortaya koyduğu vizyona en güçlü desteği vermeyi temel sorumluluğumuz görüyoruz. Araştırma üniversitesi kimliğimizin bir gereği olarak, teorik bilgiyi sahada pratiğe dönüştüren, üreten ve ürettiği teknolojiyle katma değer sağlayan gençlerimizin her zaman arkasındayız. Bugün yapay zekâdan otonom araçlara, biyoteknolojiden havacılık sistemlerine kadar pek çok kritik alanda takımlarımızın finallere kalması, üniversitemizin sahip olduğu Ar-Ge potansiyelinin ve öğrenci odaklı çalışma ekosisteminin en somut göstergesidir. Gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışan tüm öğrencilerimizi, kaptanlarımızı ve onlara rehberlik eden kıymetli akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor; finallerde üniversitemizi ve Bursa’mızı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanarak başarılar diliyorum."