Gerçekleşen görüşmede, Bursa'da sporun gelişimi, amatör kulüplerin desteklenmesi ve İnegöl Kafkasspor'un yeni sezon hedefleri ele alındı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin Biba, "İnegöl Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem ve yönetimiyle Tarihi Belediye Binamızda bir araya geldik. Bursa'da gençlerimizin sporla buluşturulması ve amatör kulüplerimizin daha iyi imkânlara kavuşması üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kafkasspor Kulübü de ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Rasim Erdem ve yönetim kurulu üyelerinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ziyaret ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, görüşmede kent sporunun gelişimi, kulübün yeni sezon hedefleri ve sporun ortak değerleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilirken, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Kafkasspor yönetimi ayrıca, nazik ev sahipliği ve kulübe gösterdiği yakın ilgiden dolayı Şahin Biba'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Açıklamada, "İnegöl Kafkasspor camiasını bir kez daha tebrik ediyor, 2. Lig'de başarılar diliyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Gerçekleşen ziyaret, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Kafkasspor arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve amatör spor kulüplerine yönelik desteklerin artırılması açısından önemli bir temas olarak değerlendirildi.