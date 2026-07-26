Gerçekleştirilen ziyarette, Bursa'da sporun gelişimi, gençlerin spora kazandırılması ve İnegölspor'un mevcut durumu ile geleceğe yönelik beklentileri ele alındı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin Biba, şu ifadeleri kullandı:

"İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ve kıymetli yönetimiyle Tarihi Belediye Binamızda bir araya geldik. Bursamızda sporun daha da gelişmesi, gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve kulüplerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanması adına yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. İnegölspor camiamıza başarılar diliyorum."

İnegölspor Kulübü de ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın makamında ağırlandıklarını belirterek görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Kulübün açıklamasında, İnegölspor'un mevcut durumu, kulübün beklentileri ve talepleri üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Şahin Biba'nın nazik ev sahipliği ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkür edilerek çalışmalarında başarı temennisinde bulunuldu.

Bursa'da sporun gelişimine yönelik iş birliğinin öneminin öne çıktığı ziyaretin, İnegölspor'un yeni sezon öncesi hedefleri ve kulübün ihtiyaçlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir temas olduğu değerlendirildi.