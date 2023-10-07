Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutladığı yeni konser sezonuna 6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da verdiği özel konser ile başladı. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, yeni sezonun ilk konserini Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf etti.ANKARA (İGFA) - Geçmişi 1826’ya uzanan, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 6 ay sonra Atatürk’ün emriyle Ankara’ya gelerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk müzik kurumu olma sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesrası, yeni sezonun ilk konserini Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf etti.

6 Ekim’de CSO Ada Ankara’da gerçekleşen konserde Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki orkestra, sahnesini Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Görkem Ezgi Yıldırım ve Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu ile paylaştı. Anadolu’nun binlerce yıllık ses ve söz geleneğinden beslenen bestecilik ekolüne saygı duruşu niteliğindeki sezon açılış konseri, Türk bestecilerden oluşan eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Hasan Ferit Alnar, Hasan Uçarsu, Ferit Tüzün, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Can Atilla, İlhan Çınar, Muammer Sun’un marşlarının yanı sıra konserde ayrıca 100. Yıl Marşı Yarışmasında birinci seçilen, söz ve bestesi İlker Kömürcü'ye, orkestrasyon ve düzenlemesi Yusuf Yalçın'a ait 100. Yıl Marşı seslendirildi.

Nitelikli müzik üretme prensibine devam ederek, farklı seyirci kitlesine yönelik konserle renkli ve zengin bir program hazırlayan CSO, 2023-2024 sezonunda 106 farklı etkinlik ile sanatseverle buluşacak. Çok sesli müziğin özenle seçilmiş birbirinden farklı örneklerinin sunulacağı sezon programında cuma akşamları gerçekleşecek periyodik konserlerin yanı sıra ücretsiz gerçekleştirilecek eğitim konserleri, çocuklara özel konserler ve Genç Kuşak Solistleri’nin de yer aldığı rengarenk bir program müzikseverleri bekliyor. Yeni başlayacak “Mavi Salon Konserleri” serisinde, oda müziği kültürünü yaygınlaştırmak adına oda müziği repertuvarının en çarpıcı örnekleri sunulacak.