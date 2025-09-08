Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“Oyunun ilk yarısında istediğimiz öndeki baskıyı tam olarak yapamadık. Kopuk kopuk yaptık ama skoru koruduk. Devre arası oyuncularla yaptığımız konuşmamızda daha iyi baskı yapıp, rakibe daha yakın olacağımız alanları belirledik. Onları ikinci yarı mükemmel yaptılar. Tekrar söylüyoruz. Biz yeni bir ekibiz. Öğrenmeye açık genç oyunculardan kuruluyuz. İştahlı arzulu, hiçbir zaman oyundan kopmayan bir ekip var. Bunları sezona yaymak istiyoruz. Daha ligin çok başı. Bizim kuruluş amacımız takımı en iyi yerlere getirmek. İnşallah bu şekilde devam edip, beklentileri yükseltmeden, İnegölspor’un mevcut kadrosuyla yolumuza devam etmek. Çünkü bakıldığı zaman kadro derinliğimizle alakalı sıkıntılarımız var. Ama oynayan oynamayan İnegöl’de kalan 3 tane genç arkadaşımız dahil 24 arkadaş bu işe bu sene inanılmaz derecede odaklanmış, kalbiyle, bedeniyle, her şekilde burada. 3 haftada lig bitmedi. Daha 33 hafta var. Bazıları kızıyor, tepki gösteriyor ama bizim ilk hedefimiz ligde kalmak. Bunu başarırsak ondan sonraki hedeflere bakacağız. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun önceliği İnegölspor’u maddi açıdan rahatlatmak. Bu konu çok iyi gidiyor. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Oyun için tüm oyuncularımı kutluyorum.”

Kaynak: BÜLTEN