Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taksim Meydanı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Her yıl düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Çelenk bırakılması ile başlayan tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.