Tanzimat Dönemi ile birlikte Osmanlı toplumu, batılılaşma açısından bir değişim sürecine girmiştir. Türkiye içerisinde yaşanan sosyal, kültürel ve politik değişimlerle beraber mimari eserler de değişime uğradı.

Özellikle de Avrupalı bazı mimarların Türkiye'ye gelmesiyle beraber yerli mimari ile yabancı mimari arsında yarış başlamıştır. Neticesi siyasi değişimlerimiz sonucunda da ulusal mimari hareketlenmeleri baş göstermiştir.

Cumhuriyet Dönemi mimarisi, elbette belirli bir süre kadar Osmanlı mimari geleneklerini devam ettirmiştir.

I.Ulusal Mimari hareketinde ise yine Osmanlı mimarisinden esinlenilmiş olan çini ve taş bezemelere rastlanır.

Cumhuriyetten Bugüne Mimari

Cumhuriyetten bugüne mimari tarihimizi ele alırsak 1930 yıllarında ulusal mimarimiz üzerinde yabancı mimarların etkileri vardır.

Yabancı olan mimarlar ile beraber çağdaş yapı metotları da ülkemize aktarılmıştır.

Özellikle de önemli ölçüdeki kamu binalarının bu yabancı olan mimarlarca yapılmış olması ve onlara avantaj sağlanması, oldukça eleştiri ortaya çıkarmıştır.

Fakat bu yabancı mimarların yetiştirmiş olduğu Türk mimarların zaman içerisinde dünya üzerindeki yenileşme hareketlerini mimarimize taşımaya başlamış olduğu da yadsınamaz.