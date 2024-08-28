CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı önünde halka hitap etti. Özel, partisinin kucaklaşma ve birleştirici bir yaklaşım benimsediğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidir” dedi.

Bir dizi ziyaret için Balıkesir’de bulunan Özgür Özel, CHP İlçe Teşkilatı önünde yaptığı konuşmada, Balıkesir'deki başarılı yerel seçim sonuçlarına teşekkür etti. “Balıkesir'de, Büyükşehir'de dahil olmak üzere, 4'ü hariç bütün belediyelerden ve Balıkesir nüfusunun yaklaşık yüzde 93'üne karşılık gelen alanda Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının seçilmesi hepimiz için son derece değerli ve kıymetlidir” şeklinde konuştu.

Ayvalık İlçe Teşkilatını “baba evi” olarak tanımlayan Özgür Özel, “Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende, ne Kemal Bey'de, ne rahmetli Ecevit'te, ne İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

Özel, Türkiye İttifakı'nın önemli bir rol oynadığını belirterek, “Türkiye'nin bütün demokratları 31 Mart'taki çağrıya uydu. Biz, Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri olarak, Balıkesir'de seçmenle birlikte hareket ettik ve başarı sağladık” dedi. Ayrıca, Ayvalık'ın su sorununu çözecek projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Özel, “Mesut Başkanım sağ olsun, projelerini hayata geçiriyor ve biz de bunu yakından takip ediyoruz” dedi.

CHP'nin kurultay sürecine de değinen Özgür Özel, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidar olacak. 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve 9 Eylül'de Ankara'da sonlanacak büyük değişim kurultayında, partimizin tüzüğünü demokratikleştireceğiz ve iktidar programımızı hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

Özgür Özel, konuşmasının sonunda CHP'nin kutuplaşmanın değil, kucaklaşmanın partisi olduğunu tekrar vurgulayarak, “Bu oyuna gelmedik ve gelmeyeceğiz. CHP, Türkiye İttifakı'nın yegane temsilcisidir. İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok, hepimizin göğsüne kazınmıştır” dedi.

Özel, konuşmasının ardından CHP İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi.