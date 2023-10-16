Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla kasım ayında emeklilere tek seferlik 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Ancak bu ödeme, emekli olup hala çalışmaya devam edenler için geçerli olmayacak. Bu karar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen "torba kanun" teklifine eklenen bir madde ile kabul edildi, oy çokluğuyla onaylandı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında verilecek olan bu ikramiye, özel banka sandıkları üzerinden emekli olan çalışanları da kapsam dışında bırakacak.

Özel bankadan emekli olan bir vatandaş olan Ali Alphan, bu karara tepki göstererek, "Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Adaletli bir sistemle karşı karşıya değiliz." şeklinde konuştu.

Diğer taraftan, TBMM'de CHP tarafından önerilen "tüm emeklilere" 15 bin lira verilmesi önergesi, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu nedenle, kasım ayının ilk yarısında yapılacak ödemelerden sadece çalışan emekliler yararlanacak. Ayrıca, 17 özel banka bünyesindeki sandıklar üzerinden emekli olan yaklaşık 150 bin kişi de bu ikramiyeden mahrum kalacak.