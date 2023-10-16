Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren kebapçıya müşteri olarak giren şüphelinin kasa üzerinden akıllı telefonu çaldığı an kameraya yansıdı.

Olay Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesinde faaliyet gösteren kebapçıda meydana geldi. İşyerine giren şüpheli, çevreyi incelemeye başladı. Kasadaki görevlinin yerinden ayrılmasını fırsat bilen şahıs, kasa üzerindeki telefonu alıp kayıplara karıştı.

İşyeri çalışanları telefonu koydukları yerde bulamayınca güvenlik kameralarını incelediler. İncelemede şüphelinin telefonu çaldığını gören işyeri yetkilileri, şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundular.

İbrahim Uslu