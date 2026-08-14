Kuriş’in, güvenlik güçlerinin takibinden kaçmak amacıyla cep telefonunu kendi evinde bıraktığı ve farklı bir adrese geçtiği belirlendi. Polis ekipleri ise yapılan çalışmalar sonucunda Kuriş’in bulunduğu adresi tespit etti.

TELEFONUNU EVDE BIRAKTI, BAŞKA ADRESE GEÇTİ

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş’in, operasyon öncesinde cep telefonunu ikametinde bırakarak yer değiştirdiği tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kuriş’in bulunduğu ikinci adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda Kuriş’in özel olarak hazırlanmış gizli bir bölümde bulunduğu ve burada gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTI SAYISI 37’YE ÇIKTI

“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” başta olmak üzere çeşitli suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturmada toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Ağustos’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların ilk aşamasında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında dört şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki kişi sayısı 37’ye yükseldi.

Şüphelilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken, henüz yakalanamayan 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler ile suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin mali hareketleri MASAK tarafından incelendi.

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACİMLERİNDEKİ ARTIŞ MERCEK ALTINDA

MASAK tarafından hazırlanan raporda, incelemeye alınan şirketlerin önemli bölümünün finansal işlem hacimlerinde özellikle 2020 yılından sonra belirgin artış görüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, şirket bölünmelerinin ardından yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu kaydedildi. Yeni kurulan bazı şirketlerin ise bölünen şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet göstermesinin dikkat çektiği aktarıldı.

Bazı şirketlerde sermaye dışında önemli bir gelir kaynağı bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet görülmediği halde bağlı ortaklıkların finanse edildiği tespitine de raporda yer verildi.

YÜKSEK MİKTARDA NAKİT GİRİŞLERİ TESPİT EDİLDİ

MASAK incelemelerinde şirketlerin bir bölümünde ödeme kuruluşları üzerinden yoğun para transferleri gerçekleştirildiği ve yüksek miktarda nakit hareketliliği bulunduğu belirtildi.

Şirket ortaklarının hesaplara kaynağının açıklanması gereken yüksek tutarlarda nakit yatırdığı, bu paraların daha sonra sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.

Rapora göre şirket hesaplarına yatırılan yüksek meblağların inceleme kapsamındaki diğer şirketlere aktarıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden gelen paralar ile nakit yatırılan tutarlardan farklı şirketlere yüksek miktarda transfer gerçekleştirildiği belirlendi.

YURT DIŞINDAN DÖVİZ TRANSFERLERİ DE İNCELENDİ

Mali incelemelerde bazı şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler bulunduğu görüldü. Bu işlemlerin sahte fatura düzenlenmesi ihtimali bakımından incelemeye alındığı belirtildi.

Şirket hesaplarına, ticari kayıtlarla uyum göstermediği değerlendirilen şekilde yurt dışındaki çeşitli şirketlerden döviz cinsinden para transferleri yapıldığı da tespitler arasında yer aldı.

Bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergi iadesi aldığı belirlenirken, soruşturma makamları mali işlemlerin şirketler arasında koordineli biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma yapıldı.

Operasyonların ilk aşamasında 33 kişi gözaltına alınırken, devam eden çalışmalarla bu sayı 37’ye yükseldi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheliler ile henüz yakalanamayan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.