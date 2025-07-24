Kurum, bu projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olacağını belirterek, detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yıl sonuna kadar kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle uygulanacak yeni bir finansman modeli olan Gayrimenkul Sertifikası’nı tanıttı. Bu modelin, konut sahibi olmayı kolaylaştırması ve vatandaşların gayrimenkul yatırımı yapabilmesine olanak tanıması hedefleniyor.

Açıklamasında, yeni sosyal konut projesinin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye genelinde konut ve kira fiyatlarında düşüş yaşanacağını söyleyen Kurum, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşanan konut arzı sıkıntısının giderileceğini kaydetti.