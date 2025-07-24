RTÜK, aynı maddenin ihlali halinde TELE 1’in lisansının iptal edilebileceğini belirtti.

Ayrıca, TELE 1’de yayınlanan “Çürüme” ve Halk TV’deki “Gündem Özel” programlarında, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalar ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlara yönelik sözlerinin yayınlanması nedeniyle her iki kanala da “kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü ifadeler” nedeniyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

NR1 Türk kanalında ise klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerin kanalın “Talents” adlı bölümünde yer alması sebebiyle bu yayınların gizli ticari iletişim niteliği taşıdığı değerlendirildi. 6112 sayılı Kanun’un 9. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı bulunan bu yayınlar nedeniyle kanala idari para cezası uygulandı.

YILDIZ EN kanalında yapılan tele-alışveriş yayınlarının yasal olarak zorunlu olan kesintisiz 15 dakikalık yayın süresine uymadığı ve günlük süreyi aştığı tespit edilerek, bu kanala da idari para cezası verildi.

TV+ logolu platformda yayınlanan bir filmde ise müstehcen unsurlar bulunduğu ve toplumun genel değerlerine aykırı içerik taşıdığı gerekçesiyle ilgili medya hizmet sağlayıcısına idari para cezası ve yayınlanan içeriğin katalogdan çıkarılması kararı alındı.