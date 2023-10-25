Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Nilüfer Belediyesi Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu" büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Bu özel etkinliğe yaklaşık bin 200 öğrenci katıldı. Koşu, 8 farklı kategoride düzenlendi ve bin 200 öğrenci, Cumhuriyet'i temsil ederek yarıştı.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte geleneksel hale gelen bu etkinliğe bu yıl 44 okuldan 32 takım katıldı. Öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu taşıdıkları bu yarışta büyük bir heyecan yaşadılar.

Koşu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayarak bin 500 ve bin 200 metrelik parkurlarda gerçekleştirildi. Koşunun startını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem verdi. Başkan Erdem, öğrencilere başarılar dileyerek, onları yarının Cumhuriyet'in koruyucuları olarak gördüğünü ifade etti.

Öğrenciler Cumhuriyet için koşarken, çevre sakinleri de onların heyecanına alkışlarla destek verdiler. Yarışın son noktası Nilüfer Cumhuriyet Meydanı oldu.

Meydanda öğrencileri sürprizler bekliyordu. Karizma Show ve tahta bacak gösterileri, öğrencilere keyifli anlar yaşattı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilerle birlikte Karizma Show'u izleyerek eğlenceli anlara ortak oldu.

Eğlenceli anların ardından ödül töreni düzenlendi. Minik Kız, Minik Erkek, Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Genç Kız ve Genç Erkek kategorilerinde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı takdim etti.

Dereceye giren ve tüm koşuya katılan öğrencileri tebrik eden Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı, çocuklardan Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşamalarını istedi. Bu etkinlik, Cumhuriyet'in önemini ve genç nesillere aktarılmasını sağlamak adına anlamlı bir adım olarak görüldü.