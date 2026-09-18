Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Merinos Parkı’nda başladı. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına ithafen "Fetheden Lezzetler" temasıyla hazırlanan festival, üç gün boyunca gastronomi tutkunlarını ağırlayacak.

Festivalin açılışına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mestan ve Ahmet Kılıç, Bursa Vali Yardımcısı Hulisi Doğan ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay katıldı.



"Bursa’nın mutfağı geleceğe taşıyacağımız büyük bir değer"

Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, gastronomi festivalinin yalnızca yemeklerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını belirterek Bursa’nın tarihi ve kültürel birikimine dikkat çekti. Biba, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı dolayısıyla festival temasının "Fetheden Lezzetler" olarak belirlendiğini ifade ederek, fetih kavramının kendileri için yalnızca sınırların aşılması anlamına gelmediğini söyledi. Biba, gönüllerin ve damakların kazanılması, asırlık tariflerin geleceğe aktarılması ve Bursa mutfağının dünya sofralarıyla buluşturulmasının da bu anlayışın bir parçası olduğunu dile getirdi. Biba ayrıca Bursa mutfağının geçmişten kalan bir miras olmanın ötesinde, gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir değer olduğunu vurguladı.



Bursa’nın yöresel tatları festival alanında

Festival kapsamında İskender döner, pideli köfte, tahinli pide, kestane şekeri, süt helvası, Mustafakemalpaşa tatlısı ve Gemlik zeytini gibi Bursa ile özdeşleşen birçok lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Festival alanında yerel üreticiler, işletmeler ve kadın kooperatiflerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen gastronomi temsilcileri de yer alıyor.

Festivalde 10 ülkeden 12 kardeş şehir de kendi yöresel mutfaklarını Bursalılarla buluşturuyor. Üç gün boyunca yemek yarışmaları, mutfak atölyeleri, söyleşiler ve gastronomi şovlarının yanı sıra çeşitli kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Bursa’nın mutfak kültürünün farklı yönleriyle ele alınacağı festival, 18-19-20 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.