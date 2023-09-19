Avcılar’da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Cumhuriyet’in 100’ncü yılı için denize açılan sporcular 1923 metre kulaç attı.

Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen 200’den fazla yüzücü sabahın ilk saatlerinde Avcılar Sahil’de buluştu. 7’den 77’ye bir çok yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüzücüler Denizköşkler Plajı’ndan denize açıldı. Cumhuriyet’in 100’ncü yılı için denize açılan sporcular 1923 metre kulaç atarak bir ilke imza attı. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verilirken, saatlerinde ’1923’ metreyi tutturan 10 ilk sporcuya özel ödül verildi.

Başkan Hançerli’den sporculara tebrik

Etkinliğin gerçekleştiği saatlerde Birleşmiş Milletler’de konuşma yapmak üzere ABD’de olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yayınladığı mesajla sporcuları tebrik etti. Hançerli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ben Amerika’da Birleşmiş Milletler’de olduğum için katılamadım ama 200’den fazla profesyonel yüzücü bugün Avcılar’da 1923 metre kulaç atarak bir ilke imza attılar. Bu değerli etkinlikle kulaç atan tüm yüzücülerimizi yürekten kutluyorum” dedi.