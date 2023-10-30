Cumhuriyet Bayramı, İnegöl’de düzenlenmiş olan etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim gününde resmi törenlerden sonra İnegöl Belediyesi Kültür Sanat Otobüsüyle cumhuriyet coşkusu tüm İnegöl'e yaydı. Saat 15.00’da başlayan kültür sanat otobüsü turu, 2 saat boyunca şehir merkezinde marşlar eşliğinde devam etti.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi önünden hareket eden araç, üzerinde elinde bayraklarla Türk askeri kostümlü görevlilerle ana arterlerde 2 saat boyunca dolaştı. 29 Ekim coşkusunu Cumhuriyet marşlarıyla tüm İnegöl'e yayan kültür sanat otobüsünü vatandaşlar da yollarda ve evlerinin cam ve balkonlarında alkışlarla, bayraklarla karşıladı. Mesudiye, Mahmudiye, Hamidiye, Kemalpaşa, Süleymaniye, Turgutalp, Osmaniye, Orhaniye, Sinanbey, Cuma, Yenice ve Burhaniye mahallelerini kapsayan şehir turu, İnegöl halkından da büyük beğeni topladı.

Murat Avcı