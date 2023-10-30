İnegöl’de sonbahar aylarına gelinmesiyle beraber zaman zaman yaşanan hava kirliliği ölümcül değerlere ulaşıyordu. Uzmanlara göre nüfus artışı ve göçe bağlı olarak hızlı ve düzensiz şehirleşme, yerleşim merkezleri arasında kalan sanayi bölgeleri, motorlu araç sayısının artması ve kış aylarında kullanılan katı yakıtlar; yaşanan hava kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturuyor.

İnegöl’ün gündeminden hiç düşmeyen hava kirliliği konusu tartışılmaya devam ederken, yurt genelinde hava kalitelerini ölçen accuweather.com internet adresinde İnegöl’ün değeri ‘Orta’ olarak gösterildi.

HAVA KALİTEMİZ; ‘ORTA’

43 AQI olarak ölçülen hava kalitemiz ‘Orta’ olarak değerlendirilirken sitede ise şu tavsiyeler yer aldı; “PM 2.5 – Orta. İnce Parçacıklı Maddeler, çapı 2,5 mikrometreden küçük solunabilir kirletici partiküllerdir. Akciğerlere ve kan dolaşımına girerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler. En ağır etkileri akciğer ve kalpte görülür. Bu maddelere maruz kalma öksürüğe veya solunum zorluğu, astım rahatsızlığında ağırlaşma ve kronik solunum yolu rahatsızlıklarının gelişmesine yol açabilir.”

“O3- Orta. Yer seviyesi Ozon mevcut solunum yolu hastalıklarını ağırlaştırabilir. Ayrıca boğazda tahrişe, baş ve göğüs ağrılarına neden olabilir.”

“PM10- Orta. Parçacıklı Maddeler, çapı 10 mikrometreden küçük solunabilir kirletici partiküllerdir. 2,5 mikrometreden daha büyük maddeler solunum yollarında birikerek sağlık sorunlarına yol açabilirler. Bu maddelere maruz kalınması, gözde ve boğazda tahrişe, öksürüğe, solunum zorluğuna ve astım rahatsızlığında ağırlaşmaya neden olabilir. Daha sık ve yoğun bir şekilde maruz kalınması sağlık üzerinde daha ciddi etkilere yol açabilir.”

“SO2- Mükemmel. Kükürt Dioksite maruz kalınması boğazda ve gözlerde tahrişe yol açabilir, astımın ve kronik bronşit rahatsızlıklarını daha da ağırlaştırabilir.”

“NO2 – Mükemmel. Yüksek düzeyde Azot Dioksit solunması solunum yolu sorunları riskini arttırır. Öksürük ve nefes almada sıkıntı yaygın belirtiler olup daha uzun süre maruz kalınması durumunda solunum yolları enfeksiyonu gibi daha ciddi sağlık sorunları oluşabilir.”

“CO – Mükemmel. Karbon Monoksit renksiz ve kokusuz bir gaz olup yüksek düzeylerde solunduğunda baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi ve kusmaya neden olabilir. Bu gaza tekrarlanan uzun süreli maruz kalma kalp hastalığına yol açabilir.”

DEĞERLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

Hava kaliteleriyle ilgili de bilgi verilen sitede değerlere göre sınıflandırma ise şu şekilde;

Mükemmel 0 – 19; Hava kalitesi birçok kişi için ideal. Her zamanki açık hava aktivitelerinizin keyfini çıkarın.

Orta 20 – 49; Hava kalitesi genel olarak birçok insan için kabul edilebilir düzeyde. Ancak uzun süreli maruz kalma durumunda hassas gruplarda küçük-orta düzeyde belirtiler görülebilir.

Kötü 50 – 99; Hava yüksek bir kirlilik düzeyine ulaştı. Hassas gruplar için sağlıksız bir durum. Nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş gibi belirtiler varsa dışarıda geçirdiğiniz süreyi azaltın.

Sağlık Açısından Sakıncalı 100 – 149; Sağlık üzerindeki etkileri risk altındaki bireyler tarafından anında hissedilebilir. Uzun süreli maruz kalma durumunda sağlıklı kişiler nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş hissedebilir. Açık hava aktivitelerini azaltın.

Sağlık Açısından Çok Sakıncalı 150 – 249; Sağlık üzerindeki etkileri risk altındaki bireyler tarafından anında hissedilebilir. Açık hava aktivitelerinden kaçınılmalıdır. Sağlıklı kişiler nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş hissedebilir. Evde kalmayı ve açık hava aktivitelerinizi başka bir zaman için yeniden planlamayı değerlendirin.

Tehlikeli 250+; Birkaç dakika bile olsa bu havaya maruz kalma herkes için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Açık hava aktivitelerinden kaçının.