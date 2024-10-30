Bilecik’in İnhisar ilçesinde belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101’nci yılına özel çocuklara 101 adet uçurtma dağıttı.

İnhisar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Uçurtma Şenliği öncesi ilçede çocuklara 101 adet uçurtma dağıttı. Cumhuriyet Bayramı Uçurtma Şenliği, İnhisarın mesire alanı Bademtepe’de düzenlenirken şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar şenlikte uçurtmaları doyasıya uçururken, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan’da çocuklara eşlik etti.