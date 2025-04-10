Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kaybolmuştu. Çocuğu bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, ekipler, küçük kızın cansız bedenini kaybolduktan 1 gün sonra evlerinin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulmuştu.

YILLARCA TAKİP ETTİLER

Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi. Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan T., amca İsmail T., yenge Kadriye T. ve amcasının oğlu Hasan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.