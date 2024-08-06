Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Nakışlar Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Ö.M.A. idaresindeki 34 FVF 251 plakalı otomobil ile H.S. idaresindeki 54 S 1997 plakalı Fiat marka minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Y.A. isimli kadın yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.