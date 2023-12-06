Dağ kekiği adından da anlaşılacağı üzere yabani bir bitkidir yüksek kesimlerde kayalıklarda yetişen bu bitki bulunması ve toplaması oldukça zordur belki de bu yüzdendir ki en güzel en faydalı şeylere ulaşmak gerektiğinden daha zordur aroması normal kekiğe göre daha baskın ve daha lezzetlidir

Dağ Kekiğinin Faydaları

Dağ kekiğinin faydaları saymakla bitmez, Tam anlamı ile bir kuvvet iksiridir. Bütün nane familyaları gibi dağ kekiğinde ilk olarak sindirim sistemimize etki eder. Bunları şöyle sıralayacak olursak hazımsızlık, gaz, ishal, şişkinlik gibi birçok sindirim yolu enfeksiyonlarına iyi gelmektedir.

Dağ Kekiği Çay Hariç Nelerde Kullanılır

Dağ kekiği sadece çay olarak tüketilmez. Bu lezzetli ve aroması yüksek bitki yemeklerimize de çok yakışacaktır sadece birkaç yaprağı bile yemeklerimizin hem kokusunu hem de tadını değişilecektir.

Bununla da bitmiyor tabi ki dağ kekiğinin yağı da çok önemlidir hem koku bakımından hem de enfeksiyon öldürücü özelliği ile tam bir şifa kaynağıdır

Dağ Kekiğini Kimler Kullanmamalıdır

-Dağ kekiğini kekik ve nane ailesine alerjisi olan insanlar.

-Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler.

-Karaciğer iltihabı, mide, bağırsak ülseri ve gastriti olan kişiler.