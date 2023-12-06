Ünlü gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Sabah saatlerinde sunduğu programda CHP'den Datça ilçe belediye başkanlığı görevine aday adayı olduğunu duyurdu. Mesut Yar açıklamasında, 20 yıldır Datça'da olduğunu belirterek ailesinin yaşadığı ilçeye mutluluk ve huzur getirmek için aday olduğunu belirtti.

"20 yıldır Datça'da yaşayan bir kardeşiniz olarak hazırım"

Mesut Yar sabah programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1900'lerin sonlarında bir arkeolog ve gazeteci olarak belgesel yapmak için gittiğim Datça isimli ilçemize, ondan 10 sene sonra kadar Can Yücel sayesinde bir kez daha gitmiştim. Can babanın vasiyeti, Datça'da mutlu bir hayat geçirebilmekti. 20 yılını Datça'da geçirmiş bir kardeşiniz olarak, memleketin en ücra köşesini mutlu etmeye, biraz farklı sözler söylemeye, biraz mutlu ve mesut etmeye gidiyorum. Tarafım her zaman doğru ve hakikatin yanında olmak. Tek bir kırmızı çizgim var, bu ülkenin kurucu lideri ve kurucu ilkeleri. Başkumandan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, yaklaşık 60 yaşına geliyorum, hayatımı bu şekilde sürdürme sözünü babaanneme vermiştim".