Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Hafta içi gece gündüz demeden kent genelinde çalışmalarını yapan ekipler, daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir kent için hafta sonu da yoğun mesai harcıyor. 9 süpürme aracı ve 3 artçı kamyonetle Ankara yolu, İzmir yolu, Mudanya yolu, İstanbul yolu, Lefkoşe Cadde ve Orhaneli Yolu gibi şehir içi ana arterlerde mekanik temizlik yapan ekipler, bat-çık içinde, kavşak kollarında, tüm yaya alt ve üst geçitlerde süpürme ve kaba çöp temizliği de yapıyor. Ana arterlerdeki yabani otlar, yollardaki çöpler ve atıklar toplanırken, duvar yazıları ve kâğıt afişleri de kaldırılıyor. 153 Ani müdahale Koza ekibi ise kentteki tüm araç kazaları, yağlanma, parça ve çeşitli olumsuzlukları giderme adına çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürüyor.