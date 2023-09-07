Atardamarlar, insan vücudunda sağlıklı bir durumda esnek bir yapıdadır ve vücudun yapısına göre yeri geldiğinde esnemekte e yeri geldiğinde toparlanmaktadır. Bu sayede damarlardan akan kan değeri ve miktarı metabolizma tarafından otomatikman ayarlanmış olur. Fakat çeşitli durumlardan dolayı atardamar duvarı zarar görebilir ya da farklı bir hal alabilir. Bu durumda atardamarlardan geçen kan miktarı azalır ya da çoğalır. Bunun sonucunda damar duvarı sertleşir ve bu hastalığın adı oluşur.

Damar Sertliği Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

Damar sertliği hastalığının sebepleri genellikle kontrol edilemeyen sebeplere bağlıdır. Yaşlıların daha çk etkilendikleri bu hastalık, genellikle aileden gelen genetik yapı ile de alakalıdır. Zayıf bir bünyeye sahip olanlar, damar onarımında ve tedavi aşamasında yetersiz kalmaktadırlar. Damar sertliğinin neden olduğu hastalıklar genellikle 40 yaş üzeri bireylerde daha çok rastlanmaktadır. Eşit şartlarda ve bünyedeki bireyler karşılaştırıldığında erkeklerde görülme riski de kadınlardan daha fazladır.

Menopoz öncesi kadınlarda ise nadiren görünmektedir. Bu durum kadınlarda tamamen hormonla alakalı bir durumdur. Meneopoz sonrası kadınlarda meydana gelmesi durumunda ise, genellikle hormon tedavisi de uygulanmaktadır. Östrojen hormonunun salgılanmamasına bağlı damar sertliği tedavisinde, hormon desteği uygulanır. Hastalığın oluşasında ve tedavisinde tansiyon önemli bir kriterdir. Bu hastalığın tedavi sürecinde yüksek tansiyon görülmesi hastalığın tedavi sürecini zorlaştırmaktadır. Zaten hastalığın çıkış şekli yüksek tansiyona bağlıdır. Ayrıca sigara kullanan birisinde damar sertliği ve kaklp rahatsızlıkları görülmesi kaçınılmazdır. Aşırı sigara tüketimi, spor ve yapmamak, sağlıksız ortam ve beslenme düzensizliği bu hastalığın tetikleyicisidir.

Damar Sertliğinin Belirtileri Nelerdir?

Damar sertliği hastalığı ilk aşamada kendini belli etmez, Kontroller sonrası damar kapaklarında görülen zedelenmeler, hastalıkla ilgili tespit edilen ilk aşamadır. Eğer ki damar sertliği kalbe yakın bir yerde oluşursa, kalp kasının düzensiz kasılmasına ve gevşemesine neden olacaktır. Bu durum çok daha fazla tehlikelidir ve ritim bozukluğu göğüs sıkışması gibi sorunlar ortaya çıkartır. Göğüs sıkışması her insanda görülebilse de, bu durumda çok şiddetli ağrılar meydana gelecektir. Ayrıca bacaklarda görülen damar sertliği ise, kramp ve kasılmalara neden olmaktadır. Bunun için düzeni egzersiz en büyük yardımcı olacaktır. Bu rahatsızlık için düzenli spor yapılması, hastalığın oluşmasındaki en önemli engellerden biridir.

Damar Sertliği Hastalığında Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Öncelikle ilk yapılacak olan tedavi yöntemi anjiyodur. Anjiyo bir çeşit ultrason çeşididir. Bu yöntem ile damarlar kontrol altına alınarak, incelenir ve tıkanıklık olan damarlar ilk etapta tespit edilir. Hastanın durumuna göre bazı hastalara efor testi de uygulanabilmektedir. Tedavi hastalığın durumuna göre belirlenir. Bu belirlenme sürecinde, hastalıkla ilgili ölçüt, damarların durumudur. Eğer daralma çok fazla değilse, hastaya ilaç tedavisi de uygulanabilir ve tedavinin bu şekilde sonlandırılması amaçlanır. Fakat daralmanın durumu ciddi bir boyuttaysa, bypass ameliyatı yapılmak zorundadır. Bu durumda cerrahi müdahale kaçınılmazdır. Hastalığın tedavi sürecinde ve hastalığın oluşma evresi öncesi koruyucu politikada kesinlikle düzenli spor yapılmalı ve sigara içilen ortamlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Yüksek tansiyonu kontrol altına almak adına, düzenli beslene, stres, sinir ve huzursuzluk yaratacak pek çok aktiviteden vazgeçilmeli, uzman doktor ve beslenme uzmanları tarafından verilen perhize azami dikkat gösterilmelidir. Hasta daha önceden kalp krizi geçirdiyse, doktor tarafından farklı bir ilaç tedavisi uygulanabilir. Bu ise, tedavi edilen rahatsızlığın tekrarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan bir koruyucu tedavidir.

Damar Setliği Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Anjiyo olduktan sonra dikkat edilecek durumlar, öncelikli olarak bu hastalığı kabullenmek ve hastalığın belirttiği önlemleri almaktır. Hastalığının kronik durumu geçtikten sonra, vücudu yormadan ve sabit tempoda düzenli egzersizler yapmak, sigara ve alkolden tamamen ayrı kalmak, sigara içilen ortamda dahi bulunmamak oldukça önemlidir. Tuz kesinlikle kullanılmamalıdır. Bunun dışında düzenli beslenme önemlidir. Donmuş ve katı yağ tercih edilmemeli onun yerine omega 3 ve omega 6 bakımından zengin yağlar tercih edilmelidir.